Prezzi benzina, ancora un ribasso: costi ai minimi nel 2025. Giù anche il diesel

17 marzo 2025 a

a

a

Tornano a scendere le quotazioni dei prodotti raffinati, continuano a scendere i prezzi dei carburanti alla pompa, con la benzina al livello più basso dallo scorso 5 gennaio e il gasolio dall’8 gennaio. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, IP ha ridotto di due centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio.

iltempodioshø

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,781 euro/litro (-6 millesimi, compagnie 1,788, pompe bianche 1,768), diesel self service a 1,686 euro/litro (-6, compagnie 1,692, pompe bianche 1,673). Benzina servito a 1,924 euro/litro (-5, compagnie 1,968, pompe bianche 1,838), diesel servito a 1,829 euro/litro (-5, compagnie 1,873, pompe bianche 1,743). Gpl servito a 0,739 euro/litro (-1, compagnie 0,748, pompe bianche 0,729), metano servito a 1,523 euro/kg (-2, compagnie 1,517, pompe bianche 1,528), Gnl 1,490 euro/kg (-3, compagnie 1,498 euro/kg, pompe bianche 1,485 euro/kg).

Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di lunedì 17 marzo

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,887 euro/litro (servito 2,148), gasolio self service 1,807 euro/litro (servito 2,072), Gpl 0,871 euro/litro, metano 1,558 euro/kg, Gnl 1,625 euro/kg.