Campi Flegrei, paura infinita: altra "botta", sciame sismico ed evacuazioni

Paura senza fine tra i Campi Flegrei e Napoli. Una nuova scossa di terremoto alle 13:32 ha interessato l’area caratterizzata da bradisismo, l'innalzamento dell suolo per i movimenti vulcanici sotterranei. Secondo quanto rilevato dai sismografi dell’Ingv il fenomeno ha avuto una magnitudo di 3.9 con profondità di 3 chilometri. L’epicentro della scossa è stata localizzato non lontano da via Solfatara, a Pozzuoli. La scossa è stata avvertita dai cittadini dei comuni della zona flegrea, in diversi quartieri di Napoli, oltre a quelli a ridosso dell’epicentro, ed in alcuni comuni dell’area metropolitana. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.

Per precauzione nella notte a Bagnoli sono state evacuate 67 famiglie da 3 edifici in seguito ai sopralluoghi tecnici eseguiti dai vigili del fuoco. Nelle ultime 24 ore oltre 170 verifiche di stabilità svolte dai vigili del fuoco, nelle zone di Bacoli, Bagnoli e Pozzuoli, in provincia di Napoli. Nella serata di ieri nella zona dei Campi flegrei è stata registrata una nuova scossa di magnitudo 3.5 a una profondità di 3 km, con epicentro nei pressi di via Provinciale San Gennaro nel comune di Pozzuoli.