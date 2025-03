Meteo, colpo di coda dell'inverno: arriva l'aria fredda dal Nord, drastico calo delle temperature

15 marzo 2025 a

Pensavate che l’inverno fosse finito? Non è proprio così. A svelarlo sono le previsioni realizzate da Carlo Migliore per 3bmeteo.com, in cui spiega che “l'Italia vivrà un breve rigurgito invernale caratterizzato dalla discesa di un fronte di aria fredda dalla Scandinavia”. Quali sono gli effetti sul meteo? “Ci sarà una certa instabilità a inizio settimana che porterà dei fenomeni sparsi e dato che le temperature subiranno un drastico calo, potranno esserci delle nevicate fino a quote collinari. Il tutto non durerà molto perché già entro metà settimana l'anticiclone riuscirà ad espandersi sul Mediterraneo centrale e il nostro Paese”.

“Già nella giornata di martedì 18 marzo l'instabilità sarà solo residua e interesserà prevalentemente le regioni meridionali ma con fenomeni modesti, nevosi in montagna fino a quote collinari. Il Centro e il Nord saranno già in condizioni anticicloniche con pochi disturbi. La temperatura sarà in ulteriore diminuzione”. Ed ecco poi il nuovo momento di svolta secondo l’esperto: “Tra mercoledì e giovedì l'espansione dell'alta pressione al Mediterraneo centrale porterà tempo stabile e soleggiato su tutta l'Italia con temperature in graduale aumento e ventilazione in rapido calo”. Nei giorni a seguire le temperature continueranno a risalire.