Terremoto Foggia, forte scossa di magnitudo 4.7. Trema tutto anche ai Campi Flegrei

Una forte scossa di terremoto è stata avvertita in Puglia, Molise ed Abruzzo. Secondo i dati emersi dall'INGV, la magnitudo è di 4.7, con l'evento registrato alle 20:37:15. L'epicentro è stato localizzato in mare sulla Costa Garganica, nella zona di Foggia, ad una profondità di 1 chilometro e 400 metri. Poco dopo le 21 è stata registrata una nuova scossa nella stessa zona, con magnitudo di 3.8. Continuano anche gli eventi sismici ai Campi Flegrei, dove poco prima delle 20 è stata avvertita una nuova scossa di magnitudo 3.5. Negli scorsi giorni nella zona di Napoli era stata registrata una scossa di magnitudo 4.4 in piena notte.