Papa Francesco, niente bollettino. Ma i medici assicurano: "Situazione stabile"

Niente bollettino medico sulla salute del Papa. I medici, riferisce la Sala stampa del Vaticano, ritengono che la situazione sia «stabile» e che, quindi, non ci siano novità da segnalare rispetto al quadro clinico. Sabato 15 marzo, invece, tornerà un bollettino medico ma, con tutta probabilità, si diraderanno. Non mancherà in ogni caso un aggiornamento serale del Vaticano. Se ci fosse motivo, il bollettino medico tornerebbe.

Il bollettino medico di venerdì 14 marzo sulle condizioni del Papa, dunque, non c’è stato anche se era stato annunciato. Un'assenza che viene considerata un «elemento positivo» come riferisce la Sala stampa vaticana. I medici registrano un quadro stabile e quindi non hanno nulla di nuovo da mettere nero su bianco rispetto a quanto già detto. Sabato sera, invece, ci sarà il bollettino ma poi si diraderanno.