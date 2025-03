Papa Francesco, ossigeno e maschera la notte. Il Gemelli lo festeggia con una torta

aggiornamenti

Una piccola sorpresa nel giovedì di Papa Francesco. Come comunicato dalla sala stampa della Santa Sede, il personale del Gemelli, dove è ricoverato dal 14 febbraio, ha organizzato un momento di festa con una torta con tanto di candeline per il Pontefice. Un modo per celebrare i 12 anni dall’elezione al Soglio Pontificio di Bergoglio che continua il suo percorso di recupero dalla polmonite. A distanza di un mese dal ricovero il Pontefice, entrato nel policlinico romano il 14 febbraio, il Papa continua a essere stabile in un quadro che resta comunque complesso. Per quanto riguarda l’ossigenazione continua lo schema ormai consolidato che prevede l’alternanza tra alti flussi di giorno e di ventilazione meccanica non invasiva la notte. Un nuovo bollettino medico sarà diffuso venerdì sera.

Fonti vaticane, però, sottolineano che, se da un lato i medici non hanno ancora in mente un nuovo incontro con la stampa in attesa di nuovi parametri, dall’altro la stabilità è un elemento positivo perché significa che il corpo sta recuperando. Insomma passano i giorni, ma la parola d’ordine resta sempre prudenza. Tanti poi i messaggi per il 12esimo anniversario dell’elezione di Papa Francesco. Dai politici ai bambini di tutto il mondo passando per tante associazioni fino alla Curia Romana, diversi sono stati gli auguri a sostegno per il Santo Padre. Venerdì 14 marzo alle 10.30, si terrà una messa per la salute di Bergoglio. La celebrazione avrà luogo nella Cappella Paolina, Palazzo Apostolico, e sarà presieduta dal cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato, alla presenza del Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede. Continuano anche i rosari che da venerdì sera torneranno a essere recitati in Piazza San Pietro. L’appuntamento è fissato alle 19.30.