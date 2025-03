Papa Francesco, "non prima di 10 giorni": cosa dice l'esperto sulla convalescenza

12 marzo 2025 a

Le condizioni di Papa Francesco sono in lieve miglioramento, ma il quadro clinico va tenuto ancora sotto osservazione perché resta complesso. Piccoli passi avanti, considerando anche il fatto che lo staff medico ha deciso di non diffondere un bollettino al giorno, sono stati fatti: "È innegabile perché altrimenti la prognosi non sarebbe stata sciolta se ci fossero stati rischi di complicanze imminenti", ha detto il docente di Medicina interna dell’Università Sapienza, Giorgio Sesti, per commentare quanto si evince dalle informazioni diffuse dal Vaticano in merito alle condizioni di salute di Bergoglio. A confermarlo, secondo l'esperto, anche la fisioterapia motoria che "indica l'inizio della convalescenza".

Tuttavia, come già ampiamente specificato da fonti vaticane, le dimissioni dal Policlinico Gemelli sono ancora lontane. "Serviranno almeno 10 sedute, ovvero 10 giorni, per recuperare la mobilità di base. È ipotizzabile quindi che il ricovero si protrarrà per questo periodo, giorno più giorno meno", ha detto Sesti. Il Pontefice "è stato fermo, al letto o con minimi movimenti, oltre 20 giorni. Chiunque, ma ancora di più chi ha un’età avanzata, in queste condizioni perde il tono muscolare e questo rende difficile anche semplicemente alzarsi per piccoli spostamenti". Motivo per cui il Santo Padre, oltre alla fisioterapia respiratoria, "che serve per fare respirare adeguatamente facilitando i movimenti della gabbia toracica", ha ripreso "anche l’abilitazione motoria, quella che si chiama fisioterapia in termini un po' più comuni, e che serve proprio per rimettersi in piedi".

Questo "vuol dire che siamo in una fase di convalescenza - ha spiegato il medico - il paziente non è più in fase acuta, viene aiutato a ritrovare la mobilità necessaria. Questi elementi indicano un’evoluzione positiva ma ovviamente lenta, occorrono i tempi necessari di ripresa dopo un periodo di infezione grave in una persona anziana". "Nel nostro ospedale - ha continuato Sesti - i cicli di fisioterapia che vengono praticati e chi ha avuto un lungo allettamento sono composti da 10 sedute per arrivare ad alzarsi e fare brevi tragitti e credo sia questo il quadro per il Pontefice. Ricordiamo che il tono muscolare già in due o tre giorni di allettamento viene perso totalmente quindi la riabilitazione, dopo 20 giorni, sarà sicuramente impegnativa".