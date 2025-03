Francesco, il bollettino medico: "Lievi miglioramenti". Come sta il Papa

11 marzo 2025 a

a

a

Lievi miglioramenti per il Pontefice. «Il Papa ha seguito gli esercizi spirituali in collegamento, ha proseguito la terapia, ha pregato e ha ricevuto l’Eucarestia. La ventilazione il pomeriggio, come la mattina, è stata ad alti flussi. La situazione resta stabile con lievi miglioramenti all’interno di un quadro complesso. Per mercoledì 12 è atteso un nuovo bollettino medico». Lo si apprende dalla Sala Stampa vaticana in relazione alle condizioni di salute di Papa Francesco ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma. Mercoledì sera tornerà il bollettino medico sulle condizioni di salute del Papa. Lo riferisce la Sala stampa del Vaticano.