Meteo, "è solo l'inizio": Sottocorona vede il peggioramento. Ecco la data

08 marzo 2025 a

a

a

Quella di oggi, dal punto di vista del quadro meteorologico, sarà una "giornata tranquilla". Lo assicura Paolo Sottocorona, che in diretta dallo studio di Omnibus ha diffuso le previsioni per il weekend e per l'inzio della prossima settimana. Stabilità, quella annunciata, che però non è destinata a restare e che, al contrario, verrà oscurata da un "peggioramento marcato". Soprattutto nelle zone di Nord-Ovest. Indicando le zone gialle che riempiono la carta, l'esperto ha anticipato che "quantità significative di precipitazioni. Anche nevose, se siamo sulle Alpi" colpiranno le regioni prima citate. "Più deboli quelle che riguardano la Sardegna e il resto del Nord. Qualche nuvola e qualche pioviggine al Centro e al Sud", ha aggiunto.

“Perturbazione e cambiamento”. Sottocorona, la data che stravolgerà davvero il tempo

"Questo è solo l'inizio del peggioramento: la perturbazione entra molto bene sull'Italia e nella giornata di lunedì prende tutto il Nord, tutto il Centro, parte del Sud con fenomeni estesi e intensi", ha continuato Sottocorona, distruggendo così il sogno di chi sperava che questo primo assaggio di primavera continuasse a prevalere. "Questo è maltempo forte, non sono le quattro gocce di pioggia. Meno in Sardegna e in Sicilia", ha precisato l'esperto nel programma di La7. Le temperature minime, invece, "non cambiano molto, sono ferme. Domani qualche aumento al Nord e al Centro", ha concluso.