Stefania Nobile arrestata, il vaffa di Wanna Marchi all'inviato del Tg3: "Vada via"

"Ci accoglie combattiva come sempre". L'inviato del Tg3, reduce dal tentato incontro con Wanna Marchi, riporta così la reazione dell'ex regina delle televendite (non indagata) all'arrivo della troupe e alle domande sull'arresto della figlia Stefania Nobile, indagata insieme all’ex compagno Stefano Lacerenza per un presunto giro di droga e prostituzione gestito dai due (e da un terzo, factotum) intorno al locale milanese "La Gintoneria". Rintracciata a casa sua dal giornalista, Marchi non ha certo usato giri di parole e, sbattendo una porta, ha urlato: "Vada a fa***lo. Vada via, vada via". Espressione, questa, a dir poco colorita che non ha lasciato spazio a dichiarazioni in merito al giro di pagamenti scoperti dalla Guardia di Finanza. Il video del servizio, presto lanciato in rete, ha fatto il pieno di click e di condivisioni.

La figlia dell'ex regina delle televendite è stata arrestata all’alba dalla Guardia di Finanza su ordine della gip di Milano, Alessandra Di Fazio, assieme all’ex compagno, l’imprenditore Davide Lacerenza (59 anni) e il suo factotum, il 27enne messinese Davide Ariganello. L’inchiesta, coordinata dalla pm Francesca Crupi, ha svelato un giro di escort e cocaina mascherato con bonifici da migliaia di euro a causale "champagne", opportunamente sovraprezzo, attorno al noto locale milanese di Lacerenza la "Gintoneria di Davide Bistrò" e l’attiguo privè "La Malmaison" tra via Napo Torriani e via Lepetit. Le accuse sono a vario titolo di ricettazione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione, detenzione e spaccio di droga.