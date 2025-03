Stefania Nobile intercettata teme l'arresto: "Arrivano", la lite con Lacerenza per il "privé rosa"

04 marzo 2025 a

a

a

Un patrimonio in escort e coca. Nelle carte dell’indagine che ha portato all’arresto anche di Stefania Nobile (figlia di Wanna Marchi estranea alle indagini), c’è il racconto agli inquirenti di un imprenditore che dal 2020 al 2023 "aveva speso, per i servizi resi da Davide Lacerenza (ex compagno di Nobile, ndr), la somma di oltre 641.000,00 euro". Sentito a sommarie informazioni, l’uomo riferisce di avere cominciato a "usufruire dei servizi" di Lacereza, "prima andando alla Gintoneria", il locale di Lacerenza, "poi anche ricevendo a casa bottiglie di champagne che provenivano dalla Gintoneria, insieme a ragazze dedite alla prostituzione". L’imprenditore ha spiegato che il prezzo della champagne era pagato a Lacerenza mentre la prestazione sessuale direttamente alle ragazze.

"Giro di escort e droga", Stefania Nobile e l'ex compagno arrestati a MIlano

Il testimone ha descritto il presunto tariffario delle serate: "Il prezzo del pacchetto completo poteva variare dai 3.000,00 ai 10.000,00 euro a serata e dal 2020 al 2023 ho speso, per i servizi resi da Lacerenza la somma di oltre 641.000,00 euro". Le indagini tecniche, si legge nell’ordinanza, hanno confermato le sue dichiarazioni »"videnziando, tra l’altro, come la consegne a domicilio di champagne, escort e droga sono state eseguite materialmente da Davide Ariganello a seguito di ordini ricevuti da Lacerenza da parte dei clienti".

È sempre l’imprenditore S., testimone chiave dell’inchiesta sulla ’notte milanese' che ha portato a tre arresti, a raccontare cosa accadesse nella Malmaison, il locale "rosa" di fronte alla Gintoneria che, scrivono gli inquirenti nell’ordinanza, Davide Lacerenza "spacciava come un privé". "Di fatto è un locale con la saracinesca sempre abbassata che viene aperta all’occorrenza solo per clienti facoltosi che sono disposti a spendere da euro 5.000,00 in su. È chiamato locale rosa perché è arredato con una mouquette di colore rosa e nel suo interno è presente anche un soppalco, arredato con divani, dove i clienti possono appartarsi con escort per prestazioni sessuali. Il locale in questione è dotato di telecamere", e clineti secondo quanto riportato erano a conoscenza di essere filmati.

Intanto Stefania Nobile, figlia di Wanna Marchi, "è talmente a conoscenza degli ’affari sporchi' che avvengono all’interno del locale, compreso il fatto che alcuni vi consumano stupefacente, nonché del servizio di delivery svolto da Ariganello, da aver paura di essere oggetto di qualche indagine" e in un’intercettazione ambientale del 10 maggio 2024 - dopo aver litigato con l’ex compagno - ’prevede' il suo arresto. È quanto emerge in un passaggio dell’ordinanza di custodia cautelare (domiciliari) firmata dalla giudice per le indagini preliminari di Milano Alessandra Di Fazio nei confronti dell’imprenditrice, dell’ex compagno Davide Lacerenza e di un collaboratore Davide Ariganello, per i reati di autoriciclaggio, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione e detenzione e spaccio di droga. In un’intercettazione serale, riportata agli atti, Stefania Nobile discute animatamente con Lacerenza, alla presenza di Ariganello, a causa dei lavori di ristrutturazione che avranno inizio la settimana nel locale ’La Malmaison’ accanto alla Gintoneria. Al termine della lite restano Nobile e Ariganello e la donna manifesta le sue preoccupazioni rispetto all’ex compagno che addirittura pubblicizza sui social le attività illecite. Stefania Nobile teme che saranno arrestati. "Ma ti rendi conto, ma possiamo continuare così Davide? Tanto da un momento all’altro arrivano, io me lo aspetto, cioè io non dormo, dormo mezz’ora mi sveglio, perché arrivano lo so, ma anche Jack (sembrerebbe un poliziotto non identificato, ndr) me l’ha fatto capire" dice Stefania Nobile. "lo son già stata in galera, lui (Lacerenza, ndr) scherza ride, ma lui non c’è stato, lui dopo due ore in galera si ammazza eh!" aggiunge.