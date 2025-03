Oroscopo, le Stelle di Branko di lunedì 3 marzo: tutti i segni

Branko 03 marzo 2025 a

a

a

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 3 marzo 2025

Ariete

Questa mattina inizia per voi il diretto influsso di Mercurio che sarà importante per il lavoro e le questioni economiche, i giovani studenti troveranno in questo intelligente pianeta nuovi spunti per lo studio e nuovo orientamento per quanto riguarda il loro futuro professionale. Tutti vi potete aspettare soldi in più. In Ariete questo pianeta diventa anche impulsivo, incostante tende a discutere e a esagerare, ma diventa grande per il desiderio di sapere. Parole nuove in amore.

Toro

Capacità matematiche e abilità costruttiva saranno accentuate da Mercurio nel segno che vi precede e che sotto il profilo astrologico segnala anche possibili nemici che si muovono alle vostre spalle. Molto sicuri di voi stessi, delle idee e dei traguardi da raggiungere, andrete certamente avanti ma non dovete dimenticare le persone. Per quanto possiate essere intelligenti e bravi anche voi avrete bisogno dell'aiuto e della collaborazione. Andate subito alla ricerca.

Gemelli

Mercurio in Ariete, una fortuna per voi! Alla fine del transito, che dura fino a maggio, avrete nelle mani un grande risultato e un mucchio di soldi in più. Immediate facilitazioni saranno portate anche da Venere in transito nella stessa posizione, prima però vi dovete riprendere dalla Luna degli ultimi giorni, che vi ha lasciato addosso molto stress. In tarda mattinata, Luna sì allunga verso Giove nel vostro segno, apre le porte di uffici legali e anche delle banche. Speculazioni ok.

Cancro

Se pensate di possedere buoni valori razionali, misuratevi pure con importanti questioni ma con questa Luna ancora agitata e Mercurio appena entrato in Ariete, meglio rimandare. Approfondite il dialogo in famiglia, il rapporto con i componenti più giovani, anche nel matrimonio è necessario trovare parole nuove. Nella salute Mercurio rende il sistema nervoso delicato, incide sulla respirazione, spalle e braccia. Irritabilità che aumenterà a causa di Marte nel vostro segno.

Leone

Quante volte abbiamo suggerito di puntare sull'oro, come bene rifugio? A partire da oggi avete altre possibilità di guadagno, anche in altri settori, perché inizia per voi un generoso influsso di Mercurio dal segno dell'Ariete, che è poi la vostra casa astrologica degli incontri impegnativi e leggeri, dei viaggi vicini e lontani. Oggi non starete bene per via della Luna che passa in Toro, basterà seguire le normali precauzioni per la salute. Prendete l'amore con serenità, a voi ci pensa Venere stupenda.

Vergine

Una insoddisfazione, una preoccupazione che non volete far vedere alle persone vicine. Se si tratta di questioni lavorative e pratiche, a partire da questa mattina avrete nuovamente e finalmente Mercurio attivo e ottimista, in Ariete. Ora siamo noi che invitiamo a viaggiare. Luna passa in Toro e fa ritornare il sereno amore. Venere spera siate così convincenti con le parole anche quando dichiarate il vostro amore. Queste stelle dicono che sarete oggetto di desiderio.

Bilancia

Siete il segno dei trattati di pace, certo, ma anche segno delle dichiarazioni di guerra. Possiamo dire che la Bilancia è di grande attualità in questo 2025, la vostra vita in questo periodo sembra non essere arrivata a un punto di stabilità. C'è qualcosa nel vostro intimo, nei pensieri e nel cuore, che io conosco molto bene è che non sembrate ancora arrivati a un punto di stabilità. Mercurio diventa critico, lasciate litigare e gli altri. Avete un'ottima autodifesa in Giove, fortuna.

Scorpione

Mercurio è il re del commercio, voi avete un ottimo rapporto con questo alato pianeta che governa il segno dei Gemelli e così si spiega la vostra naturale inclinazione verso quel segno, soprattutto sotto il profilo erotico. La combinazione Scorpione lui e Gemelli lei è la più passionale dell'intero zodiaco. Quindi, se ancora soli lanciatevi… Inizierete la settimana che vi porterà anche successo e tante soddisfazioni con le questioni pratiche, concluderete con una valanga di Sex.

Sagittario

Un amore. Potrebbe essere il titolo di un vostro nuovo romanzo, magari prenderete lo spunto da questo oroscopo che voi seguite con affetto, ma questo amore vecchio o nuovo, oppure quello che nascerà oggi e nei prossimi giorni, potrebbe essere l'amore da fermare per tutta la vita. Grande ripresa nelle finanze, scatti di fortuna, grazie al magnifico passaggio di Mercurio in Ariete: quanto parlerete nei prossimi due mesi! Venere prepara una primavera da film.

Capricorno

Almeno la Luna tra qualche ora passerà in Toro e renderà più leggera la situazione astrale che registra però il nuovo problematico transito di Mercurio in Ariete, dove transita ancora Venere. Cercate di partire dai vostri problemi privati, intimi, professionali o di salute, poi affronterete i vostri cari familiari e parenti. Ricordate che le vostre stelle di marzo sono rivolte particolarmente verso il settore delle amicizie, che vi aiuteranno anche a risolvere problemi pratici.

Acquario

Potreste iniziare sin da oggi le vostre nuove lotte per il successo professionale e una nuova vittoria nel campo economico, forti della nuova protezione di Mercurio in Ariete, la miglior posizione in assoluto per il vostro segno, che prosegue per oltre due mesi. Questa è la ragione per cui non dovete avere fretta, oggi la Luna passa in Toro e risveglia Urano, questo avrà un effetto sui vostri nervi, sull'apparato digerente, gola e collo. Come quello di un cigno è il collo della donna Acquario.

Pesci

La stagione del compleanno prosegue con Mercurio in Ariete, la vostra seconda casa quella che ha un rapporto di confidenza con il guadagno nelle professioni, attività commerciali, successo in pubblico, successo nello sport, all’estero. Marte aggiunge il suo apporto fondamentale anche per chi si occupa della tecnica e dell’industria, belle arti, moda… Il vostro amore dovrebbe essere come un mercato orientale: profumo di spezie, di incenso, di grida felici…