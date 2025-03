Milano, choc davanti ad una scuola: tentato rapimento di due bambini

03 marzo 2025 a

Momenti di paura per i bambini di una scola a Milano. Un uomo di 50 anni è stato arrestato in Lombardia con l'accusa di tentato rapimento dopo aver tentato di prendere una bambina di 10 anni e, successivamente, un altro minore nei pressi di una scuola primaria. L'incidente si è verificato nelle prime ore del mattino, durante l'orario di ingresso dei bambini alla scuola elementare Cabrini, situata in via delle Forze Armate, una zona molto frequentata da genitori e bambini. Secondo le ricostruzioni di Lapresse, l’uomo, già noto alle forze dell'ordine per comportamenti simili, ha cercato di portare via la bambina mentre era con la madre e la gemella. Non soddisfatto, ha poi cercato di avvicinare altri minori. Le sue intenzioni sono state ostacolate da genitori presenti, che hanno prontamente messo in fuga l'aggressore, riuscendo a evitare il peggio.

Il 50enne, che sembrerebbe avere problemi psicologici, ha cercato di nascondersi all’interno dell'istituto scolastico dopo l'intervento dei testimoni. Diversi adulti, infatti, hanno notato l'uomo avvicinarsi ai bambini e hanno subito allertato le autorità. In uno dei racconti di una mamma, l'uomo era stato visto anche in un bar di fronte alla scuola, dove aveva cercato di parlare con i figli della donna. L'arresto dell'individuo è avvenuto poco dopo l'incidente, e l'uomo è stato accusato di tentato sequestro di persona e sottrazione di persona incapace, considerando che le vittime erano minorenni. La polizia sta ora indagando su eventuali altre situazioni simili avvenute recentemente nella zona.