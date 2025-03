Basciano, divieto di avvicinamento a Sophie Codegoni: la decisione del Riesame

01 marzo 2025 a

Il Tribunale del Riesame ha disposto una misura restrittiva nei confronti di Alessandro Basciano, vietandogli di avvicinarsi a meno di 500 metri dalla sua ex compagna, l'influencer Sophie Codegoni. L'uomo è accusato di stalking nei confronti della giovane, con cui aveva partecipato al reality show Grande Fratello Vip. La Procura di Milano, attraverso il procuratore aggiunto Letizia Mannella e il pm Antonio Pansa, aveva richiesto gli arresti domiciliari per Basciano, dopo che il giudice per le indagini preliminari lo aveva rimesso in libertà. Il Riesame ha però optato per il divieto di avvicinamento e di comunicazione, stabilendo anche l'obbligo di indossare un braccialetto elettronico per monitorarne i movimenti.

Secondo i giudici, esiste il rischio che l'uomo possa reiterare le minacce nei confronti della ex compagna. Nel provvedimento si evidenzia come Basciano, 35 anni e con un precedente di natura analoga, non abbia mostrato consapevolezza della gravità delle sue azioni, nemmeno nelle occasioni in cui ha avuto modo di confrontarsi con la vittima o con le autorità. Inoltre, Codegoni avrebbe manifestato preoccupazione per la scarsa capacità di autocontrollo dell'ex compagno, temendo sia reazioni aggressive sia atteggiamenti intimidatori a livello verbale. La coppia ha una figlia piccola, e la magistratura ha stabilito che, in caso di rifiuto di indossare il braccialetto elettronico o di violazione del divieto di avvicinamento, scatterà automaticamente la misura degli arresti domiciliari.

L'arresto di Basciano era avvenuto lo scorso 21 novembre, con l'accusa di atti persecutori nei confronti di Codegoni. Il giudice Anna Magelli lo aveva poi scarcerato, una decisione che la Procura aveva impugnato davanti al Tribunale del Riesame, insistendo sulla necessità di misure più severe per prevenire ulteriori episodi di stalking. Sophie Codegoni, che aveva denunciato l'ex compagno nel dicembre 2023, ha confermato agli inquirenti di non aver mai ritirato la querela, contrariamente a quanto era stato ipotizzato in un primo momento. Dal canto suo, Basciano continua a negare di aver minacciato la ex fidanzata.