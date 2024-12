Alessandro Basciano, lo sfogo sui social: "Non so dove si trovi mia figlia"

Alice Antico 31 dicembre 2024 a

Alessandro Basciano, dopo le tanto discusse vicissitudini con la sua ex compagna Sophie Codegoni, ha recentemente condiviso le sue frustrazioni sui social dopo aver trascorso alcuni giorni in carcere lo scorso novembre. In una storia su Instagram, l'ex gieffino ha espresso il suo dolore per non poter passare il Natale con la figlia: “Un padre che non può trascorrere il Natale con la sua bambina, darle un regalo, sapere come sta”. Ha continuato: “Ho seguito la strada della legalità, abbiamo depositato un ricorso in tribunale, fatto 3 denunce per sottrazione di minore, ma la giustizia ha i suoi tempi. Nel frattempo non so dove si trovi mia figlia, se sta bene, con chi sia”, ha aggiunto.

Basciano "pericoloso per Codegoni": chiesti gli arresti domiciliari

Basciano ha proseguito: “È chiaro che molte azioni siano finalizzate a suscitare una mia reazione, infinite provocazioni che schivo come sassi. Strumentalizzare l'amore per una figlia, utilizzarla come se fosse un ‘oggetto’ di proprietà esclusiva è di quanto più crudele esista al mondo”. Dunque il deejay, che negli ultimi mesi non ha passato giorni felici, si è esposto ancora una volta sui social, come segno di unica via attraverso cui far sentire la propria voce in questa storia difficile e travagliata. Inoltre, concludendo il suo sfogo, Basciano ha affermato di rimanere fiducioso nella giustizia e nella verità: “Spero che le azioni negative tornino indietro a chi le compie”.