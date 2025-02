Trump, decisi dazi al 25 cento per l'Ue: "È nata per fregarci". Quando scattano

26 febbraio 2025 a

La minaccia di infliggere pesanti dazi all'Unione europea da parte di Donald Trump ora ha i toni dell'annuncio: "Noi abbiamo preso la decisione e l’annunceremo prossimamente", ha dichiarato il presidente Usa che ha anticipato che i dazi sui prodotti europei saranno "del 25 per cento". Trump è tornato a denunciare l’atteggiamento dell’Ue che "non accetta le nostre auto o i nostri prodotti agricoli, si approfitta di noi". Le tariffe, si apprende, saranno come quelle sui prodotti canadesi e messicani, che dovrebbero scattare il 2 aprile.

I dazi contro me merci provenienti dall'Europa, dunque, saranno al 25% e secondo quanto riportato riguarderanno le auto e non solo. Una sorta di rappresaglia contro l'Ue che è stata "formata per fregare" gli Stati Uniti, tuona Trump.

"L’Unione europea è il più grande mercato libero del mondo. Ed è stata una manna per gli Stati Uniti. Creando un mercato unico ampio e integrato, l’Ue ha facilitato il commercio, ridotto i costi per gli esportatori statunitensi e armonizzato standard e regolamenti in 27 Paesi. Di conseguenza, gli investimenti statunitensi in Europa sono altamente redditizi". è la replica dell'Unione affidata a un portavoce. "Le aziende americane sono state in grado di investire e generare entrate sostanziali, proprio perché l’Ue è un mercato ampio e unificato che fa bene alle aziende. E questo è anche un fattore chiave che contribuisce al commercio transatlantico di beni e servizi che ammonta a oltre 1,5 trilioni di dollari all’anno, il più grande rapporto commerciale e di investimento bilaterale al mondo".

Il presidente americano ha già imposto dazi sulle importazioni da Messico e Canada con un decreto firmato il primo febbraio. C'è una moratoria in corso che dovrebbe scadere il 4 marzo prossimo, ma la data potrebbe slittare. Nella conferenza stampa oggi al termine della prima riunione del suo gabinetto, Trump, nel confermare l’intenzione di far scattare i dazi, ha parlato del 2 aprile, la data fissata per i dazi reciproci per tutti gli altri Paesi, anche per i due Paesi confinanti.