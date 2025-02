Terre rare, "l'accordo è pronto". La mossa di Zelensky per le armi di Trump

26 febbraio 2025 a

Un accordo economico sulle terre rare tra Ucraine e Stati Uniti è pronto. Lo ha annunciato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Ma restano da decidere le garanzie di sicurezza che Kiev considera essenziali. Per questo, un accordo completo potrebbe dipendere da colloqui a Washington. L’accordo quadro è un primo passo verso un accordo completo che sarà soggetto alla ratifica del Parlamento ucraino, ha precisato Zelensky durante una conferenza stampa a Kiev. L’Ucraina ha bisogno di sapere qual è la posizione degli Stati Uniti in merito al loro continuo sostegno militare, ha aggiunto il presidente ucraino. Zelensky si aspetta di avere un’ampia conversazione con il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante una visita a Washington, in programma venerdì: «Voglio coordinarmi con gli Stati Uniti».

I principali argomenti che vuole discutere con Trump sono se gli Stati Uniti intendono interrompere gli aiuti militari e, in caso affermativo, se l’Ucraina sarà in grado di acquistare armi direttamente dagli Stati Uniti. Vuole anche sapere se l’Ucraina può utilizzare i beni russi congelati per investimenti in armi e se Washington intende o meno eliminare le sanzioni contro la Russia.

«Questo accordo economico può essere parte delle future garanzie di sicurezza, ma voglio capire la visione più ampia. Cosa attende l’Ucraina?», ha detto ancora Zelensky, «questo accordo può essere un grande successo o svanire silenziosamente. E credo che il successo dipenda dalla nostra conversazione con il Presidente Trump».