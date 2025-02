Papa Francesco, come sta: il risultato della Tac ai polmoni. Nuovo rosario a San Pietro

26 febbraio 2025 a

a

a

Un ulteriore, lieve miglioramento con l'insufficienza renale che sembra rientrata e i risultati della Tac toracica che evidenziano la normale evoluzione dell'infezione. A fornire gli aggiornamenti sulle condizioni cliniche di Papa Francesco, ricoverato al policlinico Gemelli con una polmonite bilaterale, è il bollettino preserale firmato ancora una volta dalla Sala Stampa Vaticana.

Ebbene, "nelle ultime 24 ore hanno mostrato un lieve miglioramento. La lieve insufficienza renale riscontrata nei giorni scorsi è rientrata. La TAC torace, eseguita ieri sera, ha evidenziato una normale evoluzione del quadro flogistico polmonare. Gli esami ematochimici ed emacrocitometrici della giornata odierna hanno confermato il miglioramento di ieri", si legge nell'aggiornamento.

Papa Francesco "prosegue le terapie". Attesa e ansia per i risultati della tac

Il Santo Padre "continua l’ossigenoterapia ad alti flussi; anche oggi non ha presentato crisi respiratorie asmatiformi. Continua la fisioterapia respiratoria. Pur registrando un lieve miglioramento, la prognosi rimane riservata. Nel corso della mattina il Santo Padre ha ricevuto l’Eucarestia. Il pomeriggio è stato dedicato alle attività lavorative", spiegano dal Vaticano.

Intanto continua il raccoglimento della comunità cattolica per il Pontefice. Anche stasera, alle ore 21, in piazza San Pietro si terrà la recita del santo rosario per la salute di papa Francesco, presieduta questa sera da sua eminenza il cardinale Giovanni Battista Re, decano del collegio cardinalizio, fa sapere la segreteria di Stato della Santa Sede, con un post diffuso sui social.