Papa Francesco "prosegue le terapie". Attesa e ansia per i risultati della tac

Il mondo prega per la salute di Papa Francesco e le sue condizioni, seppur sempre "critiche", sono state definite stazionarie. Stando al bollettino odierno, il Pontefice sta proseguendo le terapie mediche "con le stesse modalità dei giorni scorsi", incluso l'uso dell'ossigeno ad alti flussi. Bergoglio, però, può alzarsi e fa anche uso della poltrona della sua stanza al decimo piano del Policlinico Gemelli di Roma. Lo riferiscono fonti vaticane. Cresce intanto l'attesa per i risultati della tac al polmone (la terza dall’inizio del ricovero), effettuata ieri e della quale si presume possa arrivare l'esito "nella giornata di oggi". L'ipotesi più credibile è che stasera vengano diffuse informazioni più chiare su come stia davvero il Santo Padre. "Non si esclude, prima della fine della settimana, un secondo incontro stampa con i medici", si apprende.

Il Papa, si ribadisce, "non è fuori pericolo" tanto che la prognosi non viene ancora sciolta. Incertezza, questa, che non sta però bloccando l'operato del Santo Padre, che anzi anche oggi ha firmato quattro nuove nomine episcopali. La prima, come riporta la sala stampa della Santa Sede, riguarda monsignor José Francisco González González, finora Vescovo di Campeche, che è stato nominato arcivescovo Metropolita di Tuxtla Gutiérrez (Messico). La seconda riguarda il reverendo Peter Mel Murphy che è stato nominato vescovo della diocesi di Armidale in Australia. La terza nomina Andrés Sáinz Márquez, del clero della Diocesi San Juan de los Lagos, finora Amministratore Parrocchiale di Santa Maria Traspontina che è stato nominato vescovo Prelato di Jesús María (Messico). La quarta nomina riguarda il reverendo Josaphat Jackson Bududu che è stato nominato vescovo ausiliare dell’arcidiocesi Metropolitana di Tabora, in Tanzania.