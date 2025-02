Papa Francesco, sorpresa al Gemelli: fa beato Salvo D'Acquisto e un Santo

25 febbraio 2025 a

a

a

Nonostante le condizioni di salute, che restano critiche, Papa Francesco continua a lavorare dal suo ricovero al policlinico Gemelli. Ieri Bergoglio ha ricevuto in udienza il segretario di Stato vaticano, cardinale Pietro Parolin, e il sostituto, monsignor Edgar Pena Parra. Lo fa sapere la Sala stampa del Vaticano che spiega che i due porporati sono stati ricevuti nel corso dell’udienza concessa per autorizzare il Dicastero delle Cause dei Santi a promulgare i decreti riguardanti alcuni Servi di Dio che saranno beati.

Ebbene, l'iter verso la proclamazione a Santo parte per Salvo D’Acquisto: Papa Francesco, ha autorizzato "l’offerta della vita del Servo di Dio Salvo D’Acquisto, fedele laico, nato a Napoli il 15 ottobre 1920 e morto a Palidoro (Italia) il 23 settembre 1943" che sarà Beato Lo si legge nel Bollettino della sala stampa della Santa Sede che riferisce della promulgazione dei decreti del dicastero delle Cause dei Santi.

"Papa Francesco ha riposato bene tutta la notte". L'ultimo bollettino del Vaticano

Nell'udienza, riporta il bollettino, sono state autorizzate inoltre:

- l’offerta della vita del Servo di Dio Emilio Giuseppe Kapaun, sacerdote diocesano, nato il 20 aprile 1916 a Pilsen (Kansas, Stati Uniti d’America) e morto il 23 maggio 1951 nel campo di Prigionia di Pyokton (Corea del Nord);

- l’offerta della vita del Servo di Dio Salvo D’Acquisto, fedele laico, nato a Napoli il 15 ottobre 1920 e morto a Palidoro (Italia) il 23 settembre 1943;

- le virtù eroiche del Servo di Dio Michele Maura Montaner, sacerdote diocesano e fondatore della Congregación de las Hermanas Celadoras del Culto Eucaristico, nato a Palma di Maiorca (Spagna) il 6 settembre 1843 e ivi morto il 19 settembre 1915;

- le virtù eroiche del Servo di Dio Didaco Bessi, sacerdote diocesano, fondatore della Congregazione delle Suore Domenicane di Santa Maria del Rosario, nato il 5 febbraio 1856 a Iolo (Italia) e ivi morto il 25 maggio 1919;

- le virtù eroiche della Serva di Dio Cunegonda Siwiec, fedele laica, nata il 28 maggio 1876 a Stryszawa - Siwcówka (Polonia) e ivi morta il 27 giugno 1955.

"Nessun motivo per ipotizzarle". Dimissioni Francesco, la teoria di Bagnasco

Il Pontefice, inoltre, ha approvato i voti favorevoli della Sessione Ordinaria dei Padri Cardinali e Vescovi membri del Dicastero per la canonizzazione del Beato Giuseppe Gregorio Hernández Cisneros, fedele laico, nato a Isnotu (Venezuela) il 26 ottobre 1864 e morto a Caracas (Venezuela) il 29 giugno 1919 e del Beato Bartolo Longo, fedele laico, nato a Latiano (Italia) il 10 febbraio 1841 e morto a Pompei (Italia) il 5 ottobre 1926, e ha deciso di convocare un Concistoro che riguarderà le prossime canonizzazioni

Chi è Salvo D'Aquisto

A diventare beato è il giovane carabiniere napoletano ucciso vicino Roma dai nazisti nel 1943, a 23 anni. Si autoaccusò di una rappresaglia per evitare una strage di innocenti da parte dei tedeschi. Il suo martirio salvò 22 vite.

Chi è Bartolo Longo

È stato fondatore e benefattore del Santuario della Beata Vergine del Rosario di Pompei e consacrato alla Fraternità laica di San Domenico. Fu beatificato da papa Giovanni Paolo II il 26 ottobre 1980.