Angelo Bagnasco sulle dimissioni di Papa Francesco: "Nessun motivo per ipotizzarle"

Dimissioni di Papa Francesco, secondo il cardinale Angelo Bagnasco non c'è alcun motivo di ipotizzarle. «Mi pare che non ci sia alcun motivo per parlare di dimissioni o per ipotizzarle. Se il mondo si è fermato per pregare, è una cosa grandissima: una catena di preghiera che si è innalzata al Signore proprio per il Santo Padre Francesco in questo momento così delicato». A dirlo il Cardinale Angelo Bagnasco ai microfoni di Rtl 102.5. «Secondo i bollettini medici, le condizioni di salute del Papa sono in lieve miglioramento - ha aggiunto - Continuiamo a pregare affinché migliori sempre di più, fino alla completa guarigione e al ritorno al suo ministero». I fedeli si sono ritrovati a pregare in piazza San Pietro per Papa Francesco. «Una serata da ricordare, in cui tutti hanno pregato per Papa Francesco. Una serata da scrivere nei cuori, perché pregare in piazza san Pietro, cuore del cattolicesimo, per il Santo Padre, suscita una grande emozione ed è una profonda espressione di fede e comunione con tutti e con la Chiesa cattolica», ha aggiunto l’Arcivescovo emerito di Genova.

«Il mondo intero, tutti coloro che in un modo o nell’altro hanno partecipato a questo momento di preghiera con il rosario, porteranno nel cuore questa esperienza, che aiuterà a vivere e stare insieme meglio di prima - ha sottolineato - Questo momento si ripeterà e la continuità di questa preghiera in piazza è un altro segno molto bello e importante della fede in Gesù e dell’unione attorno a colui che è il successore di Pietro, il Santo Padre Francesco. Questo rafforza sicuramente la nostra fede e la nostra comunione ecclesiale».