Meteo, Giuliacci avvisa: "Nuova perturbazione". Tutto in 48 ore, ecco dove

24 febbraio 2025 a

a

a

Una nuova perturbazione atlantica "intensa e insistente" porterà maltempo sull'Italia nelle prossime 48 ore. Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci parlano chiaro. Tra martedì 25 e giovedì 27 febbraio avremo diffuso maltempo. Martedì 25 febbraio, si legge nelle previsioni per il sito MeteoGiuliacci , la pioggia farà capolino pressoché su tutta la Penisola, a eccezione delle coste centrali adriatiche, della Calabria meridionale e della Sicilia. Precipitazioni che coinvolgeranno le grandi città a partire da Roma, Milano e Napoli, e diventeranno via via più intense nel corso della giornata.

Maltempo marcatissimo e calo delle temperature. Sottocorona e la coda invernale

Con il maltempo tornerà anche la neve, in questo ultimo sprazzo di inverno? La risposta è affermativa, ma a quote non certo basse. Sulle zone alpine avremo deboli nevicate solo al di sopra dei 1300-1500 metri. Le temperature, infatti, sono in calo al Nord ma il freddo non sarà particolarmente intenso, mentre nel resto d'Italia i valori resteranno al di sopra delle medie stagionali.