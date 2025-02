"Scioperate e vi paghiamo lo stesso". Il trucchetto dell'Anm per evitare il flop

Sciopero magistrati, niente trattenuta a chi aderisce ma in realtà lavora E scoppia la protesta interna

A rischio flop lo sciopero delle toghe rosse contro il governo Meloni. E l’Anm, sferzata dai contrasti nella giurisdizione tra i più agguerriti oppositori alla riforma e coloro i quali non intendono mettere in atto un'azione eversiva contro un altro potere dello Stato, è costretta a correre ai ripari. Dopo la schedatura dei buoni e dei cattivi, l’ultimo escamotage delle correnti di sinistra, per brandire una guerra di pochi come l’istanza della magistratura unita, assomiglia a qualcosa di fuorilegge, secondo alcuni. Il nuovo asso nella manica dell’Anm ha dell’incredibile: consentire alle toghe di risultare «scioperanti» ma di essere pagate lo stesso.

Il piano è lì, nero su bianco, in una comunicazione, nella mailing list del sindacato, della Giunta esecutiva centrale dell’Anm, presieduta dal capo Cesare Parodi ed eletta dal Direttivo in cui siedono, tra gli altri delle correnti di sinistra maggioranza dell’associazione, il giudice di Md Marco Patarnello, che aveva definito la premier Giorgia Meloni più pericolosa di Silvio Berlusconi, e la collega di AreaDg Emilia Conforti, fuoriuscita dal collegio che ha condannato il sottosegretario Andrea Delmastro. «Impegniamoci tutti affinché la partecipazione all’astensione sia la massima possibile. Solo così l’azione dell’Anm trarrà forza nel difficilissimo momento che stiamo attraversando», scrive alle 15.31 di giovedì, riguardo allo sciopero del 27 febbraio, la Giunta, che fornisce le «istruzioni per l’uso». Ricordando l’attività di schedatura, la compilazione della «scheda adesione sciopero» con i dati anagrafici e l'ufficio di appartenenza da inviare alla segreteria «al solo fine di consentirci di raccogliere in tempo reale il dato statistico della adesione allo sciopero», le toghe spiegano come, tra le regole della giornata di agitazione, c'è quella di dover assicurare «i servizi essenziali», ossia indagini e atti, nonché il fatto che «in materia penale l’astensione non è consentita nei procedimenti e processi con imputati detenuti» o nei dibattimenti su cui pende la prescrizione.

Insomma, il sindacato elenca i casi in cui anche qualora un magistrato volesse partecipare allo sciopero, non potrebbe per esigenze dell’ufficio. Ed è su questo che, ora, le toghe rosse vogliono giocare la partita, per giustificare quel balletto delle cifre che va in scena nelle piazze, quando gli organizzatori urlano dal microfono «siamo 500mila» e la Questura ne conta quattro gatti. «A chi aderisce allo sciopero inviando l’apposito modulo», assicura l’Anm, «ma garantisce comunque un servizio essenziale non si applicherà la trattenuta, ma verrà, ai fini statistici, computato come scioperante». Della serie: chi è costretto a lavorare, o chi non vuole assentarsi per non perdere i soldi, lo facciamo passare come se fosse in piazza a lottare insieme a noi. E se qualche scioperante si ammala o va in settimana bianca?

«I colleghi in ferie, malattia e in maternità: l’even tuale comunicazione del modulo di adesione ha effetti solo a fini statistici, ma tecnicamente i colleghi non saranno in sciopero, salvo revoca delle ferie, in quanto non tenuti comunque, per le loro condizioni, a rendere la prestazione lavorativa». E chissà, magari sarebbe gradita l’applicazione della coccarda tricolore sulla tuta da sci, ma sconsigliata la Costituzione in mano per non finire fuori pista.

La mail si chiude con: «È comunque importante, in ogni caso anche non contemplato da questo vademecum, che venga comunicata all’Anm la propria adesione allo sciopero». Alla mail risponde subito l'ex componente della precedente Giunta ora avvocato generale di Catania, Angelo Busacca: «Sarebbe importante, anzi fondamentale, che i contrari alla riforma aderissero comunque a uno sciopero deliberato da una assemblea nazionale partecipatissima anche se non dovessero condividere questo mezzo di protesta e di testimonianza per qualunque ragione». E si scatena la bagarre, con le defezioni. Tra questi il pm di Roma, Gennaro Varone, che nelle ultime settimane aveva definito lo sciopero oltraggioso.

«Angelo, dunque con buona pace del dissenso democratico, che vale soltanto quando invocate il "Diritto di Sciopero", tutti uniti come un sol uomo? Compatti noi, compatto il Parlamento, compatti gli avvocati... E il confronto di idee?

Naaa... Blocchi granitici che non dialogano più né tra loro, né al loro interno. Ma che cos'è, una guerra tra Eserciti? E "noi" contro chi?», scrive Varone, dicendosi «contrario allo sciopero come metodo, perché è incompatibile con il nostro mandato costituzionale» e «nel merito, perché il tema della separazione NON tocca l’indipendenza del pm ed è volto ad attuare il principio costituzionale del giusto processo: e su questa banale verità non ho sentito UN solo argomento sensato». E sferra un duro attacco contro l’Anm: «Richiamo alla memoria di tutti l’intervista di Giletti a Palamara sulle chance che ha un magistrato (di valore, ma) privo di referenti correntisti (l’Anm a questo serve, ormai da anni) di diventare dirigente: zero. E basta così, che sappiamo tutti come funziona!! NON aderisco all’astensione, non ci penso nemmeno».