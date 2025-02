Papa Francesco "mantiene il suo buonumore ma non è fuori pericolo"

21 febbraio 2025 a

Papa Francesco, pur mantenendo il suo buonumore e trascorrendo del tempo in poltrona, "non è fuori pericolo". Lo ha detto il professore Sergio Alfieri in un briefing in corso al Gemelli sulla salute del Pontefice, che una settimana fa è stato ricoverato per problemi di salute e al quale poi è stata diagnosticata una polmonite bilaterale polimicrobica. "Il Papa mantiene il suo buonumore, non è allettato. Per definizione è un paziente fragile", vista l’età, "e inizialmente per via degli impegni istituzionali e privati ha ritenuto opportuno cercare di farsi curare a casa", ha spiegato.

La degenza "sarà lunga il tempo necessario a farlo tornare a Casa Santa Marta in sicurezza. Resterà fino a quando non sarà più necessario somministrare terapie ospedaliere. Almeno tutta la prossima settimana resterà qui. Sta seguendo una importante terapia", ha poi fatto chiarezza il coordinatore dell’equipe medica che si occupa di Papa Francesco. Bergoglio "è un signore di 88 anni, cammina in carrozzina. Hanno instaurato una terapia ma non è sempre facile bilanciarle, non è un lavoro facile", ha puntualizzato Alfieri, ricordando che la "malattia cronica rimane".

Il Pontefice, tuttavia, sta reagendo bene alle terapie e non è legato ad alcun macchinario per la respirazione. "Ha il respiro spontaneo. Ogni tanto si aiuta con i naselli, quando gli manca un po' il respiro", ha continuato Alfieri. "La parte addominale è a posto, il cuore è forte. Diciamo che il Papa è fragile ma allo stesso tempo ha una stoffa forte... E poi è seguito molto bene, con maestria. Non ha altre patologia, ha questa infezione che deve superare e noi speriamo la superi, ma sono aperte tutte le porte", ha spiegato ancora. Quanto all'assenza di foto del Santo Padre, il professore ha chiesto ai giornalisti di rispettare la sua privacy.