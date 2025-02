Papa Francesco fra gufi e corvi. Ravasi apre alle dimissioni. E lui ci scherza con i fedelissimi: “Neanche stavolta faranno il Conclave”

Francesco Capozza 21 febbraio 2025 a

Ancora una volta, mutando impostazione rispetto alle primissime giornate di ricovero, la Sala Stampa vaticana ha fatto sapere ieri di buon mattino che «Papa Francesco ha passato una notte serena e ha fatto colazione seduto in poltrona». A seguire, quasi a voler mettere la parola fine a chi ancora ritiene che in Vaticano regni il caos assoluto per una fantomatica vacatio di potere, si è fatto sapere che il pontefice ha nominato un nuovo vescovo, nella fattispecie il reverendo François Gourdon, destinato alla diocesi francese di Saint-Dié. Una comunicazione anomala, perché ormai è assodato che il Papa, anche dal letto d’ospedale, continua tranquillamente a firmare nomine e accettare rinunce (spesso sollecitate) di presuli sparsi in giro per il mondo. Sabato scorso, per esempio, quando qualcuno lo dava già per morto la sera prima, Francesco ha nominato Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano, nonché Presidente del Governatorato, suor Raffaella Petrini, la prima donna nella storia ad assurgere ad una carica così tanto apicale da avere come suoi diretti sottoposti diversi cardinali. Ma il dibattito lisergico su una presunta Barca di Pietro senza nocchiere che molti in questi giorni stanno affrontando comporta anche questo.

Un certo scalpore hanno invece destato le parole pronunciate ieri da un porporato di grande cultura come Gianfranco Ravasi, fine teologo e gran conoscitore della «macchina vaticana» come pure dell’uomo Bergoglio. Intervistato radiofonicamente da RTL 102.5, il cardinale ha sottolineato che lo stesso Francesco ha sempre annoverato come «una strada aperta da Benedetto XVI» quella delle dimissioni dal papato e rimarcato che anche quelle dell’attuale pontefice, viste le condizioni oggettivamente precarie, possano essere «possibili». Ravasi ritiene che Francesco «possa farlo, perché è una persona che, da questo punto di vista, è abbastanza decisa nelle sue scelte».

Nel frattempo, mentre il bollettino della Sala Stampa di ieri sera rassicura ulteriormente sul fatto che «le condizioni cliniche del Santo Padre sono in lieve miglioramento», sottolineando altresì che «non ha febbre e i parametri emodinamici continuano ad essere stabili», tra i tanti autorevolissimi messaggi d’auguri per la pronta guarigione del pontefice c’è anche quello della cugina piemontese, la signora Carla Ravezzana. La nonagenaria parente di Francesco, intervistata dall’Adkronos, ha affermato con piglio che «dov’è adesso è ben curato, è tranquillo e spero che lo tengano un bel po' così che non faccia altre imprudenze. A lui non piace stare solo, ama stare tra la gente ma ora deve riguardarsi, non deve tornare a prendere freddo, meglio che per un po' stia dov’è ora, dove lo curano bene». In serata, infine, trapela una delle solite battute caustiche che Papa Francesco avrebbe pronunciato con alcuni suoi collaboratori: «Anche stavolta niente Conclave».