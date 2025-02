Firenze, neonato di 15 giorni "morso alla testa" da un cane: è grave

21 febbraio 2025 a

Paura a Firenze. Un neonato di soli 15 giorni è stato portato in codice rosso all'ospedale pediatrico Meyer per trauma cranico dopo che, secondo quanto si apprende, un cane della sua famiglia l'avrebbe morso alla testa. Il fatto è successo oggi intorno all'ora di pranzo, nel quartiere Novoli. A essere coinvolto nell’incidente anche un giovane di 24 anni, che è stato soccorso e portato in codice giallo al policlinico fiorentino di Careggi. Quando il cane ha stretto il neonato, in casa erano presenti i genitori, che sono immediatamente intervenuti. È stata la madre a portare il piccolo all’ospedale. Nell’abitazione sono arrivati gli agenti della polizia di Stato per gli accertamenti e le indagini. Il neonato è ora in prognosi riservata e si trova in sala operatoria.