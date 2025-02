Palermo, anziano sbranato da due cani corsi. Pitbull e molossi, si riapre il dibattito

17 febbraio 2025 a

La tragedia di Acerra riapre il dibattito sulla pericolosità di alcune razze di cani. La procura di Nola, che ha aperto un fascicolo sulla morte della bambina di nove mesi azzannata da un pitbull, ha disposto il sequestro della salma della piccola per l’autopsia, e anche temporaneamente dall’appartamento in cui si è verificato il fatto per i rilievi. Accertamenti disposti anche per l’animale. Entrambi i genitori sono già stati sentiti dagli investigatori. Il racconto del padre verte sul fatto di essersi addormentato con la bambina e di essersi svegliato trovandola coperta di sangue, senza però aver sentito nulla. La madre invece era al lavoro in un ristorante della zona. Un altro caso agghiacciante arriva da Palermo. A Bagheria un uomo è morto in seguito all’aggressione di cani in contrada Malfitano. Lo riferisce il Comune del grosso centro del Palermitano.

È accaduto intorno alle 13 e la vittima sarebbe un vicino del proprietario dei cani. A seguito delle gravi ferite riportate, l’uomo è deceduto. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti della polizia di Stato, i carabinieri e, a supporto, una pattuglia della polizia municipale. Intervenuta anche un’ambulanza del 118, ma ogni tentativo di soccorso è stato vano. Il magistrato è stato allertato e sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. L’uomo attaccato mortalmente dai cani aveva 84 anni. Gli animali che lo hanno aggredito erano due, un maschio e una femmina di razza cane corso.

Sempre nel Palermitano, a Blufi - Comune del Parco delle Madonie - un piccolo cane di nome Brian scomparso alcuni giorni fa è stato trovato morto. È stato legato, torturato e impiccato. Chi lo ha rapito lo ha legato per zampe e muso, e picchiato selvaggiamente. La denuncia della tragica fine di Brian è apparsa in un post sulla pagina Facebook ’Dispersi sulle Madonie'. Adesso sulla vicenda interviene l’Aidaa, l’Associazione italiana difesa animali e ambiente che ha annunciato la presentazione di una denuncia contro ignoti e l’istituzione di una "taglia" di 1.500 euro. "Verrà pagata - dice all’Adnkronos Lorenzo Croce, presidente nazionale Aidaa - a chiunque con una denuncia formale fornirà informazioni utili a individuare l’autore di questo crimine".