Prezzi benzina, nuovo calo dei costi alla pompa: quanto si spende

20 febbraio 2025 a

a

a

Quotazioni dei prodotti raffinati in lieve aumento, mentre sui prezzi medi dei carburanti alla pompa si intravedono gli effetti dei ribassi registrati nei giorni scorsi sui listini dei prezzi consigliati dei maggiori marchi.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,826 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,833, pompe bianche 1,812), diesel self service a 1,732 euro/litro (-1, compagnie 1,739, pompe bianche 1,718). Benzina servito a 1,967 euro/litro (-1, compagnie 2,012, pompe bianche 1,879), diesel servito a 1,873 euro/litro (-1, compagnie 1,919, pompe bianche 1,786). Gpl servito a 0,741 euro/litro (+1, compagnie 0,750, pompe bianche 0,730), metano servito a 1,543 euro/kg (-1, compagnie 1,535, pompe bianche 1,550), Gnl 1,501 euro/kg (-2, compagnie 1,503 euro/kg, pompe bianche 1,500 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,924 euro/litro (servito 2,183), gasolio self service 1,846 euro/litro (servito 2,111), Gpl 0,870 euro/litro, metano 1,541 euro/kg, Gnl 1,608 euro/kg.