Meteo, Giuliacci: "Più di un'ondata di freddo". Colpo di coda dell'inverno: la data

Con febbraio finisce l'inverno e dal primo marzo inizia la primavera meteorologica, ma in base ai modelli previsionali il freddo potrebbe non aver ancora detto l’ultima parola. Ecco come andranno le cose in base alle ultime previsioni meteo. Il team del colonnello Mario Giuliacci spiega che le "temperature, nella seconda parte della settimana, sono destinate a risalire". Insomma, sarà meno freddo e avremo valori anche sopra la media stagionale. Ma "non sarà la fine dell’inverno", affermano gli esperti su MeteoGiuliacci , "perché un’altra fase fredda é attesa negli ultimi giorni del mese".

Insomma, un colpo di coda dell'inverno che potrebbe avere effetti sorprendenti. L'ultima settimana di febbraio, infatti, sarà caratterizzato da un’ondata di freddo: "Rispetto agli ultimi giorni, le proiezioni odierne ci restituiscono infatti l’immagine di un’Italia che, negli ultimi giorni del mese, verrà avvolta da un freddo piuttosto intenso, specie al Nord e nelle regioni adriatiche", spiega il team di Giuliacci. In base a queste tendenza, avremo temperature al di sotto della norma "in modo importante" e in larga parte del paese. "Qualcosa di più di una semplice ondata di freddo da fine inverno", è l'avviso sulla svolta meteo in arrivo.