Papa Francesco, l'ultimo bollettino: "quadro clinico complesso, ma...". Come è andata la notte

Nella tarda mattinata di oggi, 18 febbraio, il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha fatto il punto sulle condizioni cliniche di Papa Francesco. Anche la quinta notte trascorsa dal pontefice al Policlinico Agostino Gemelli, riferisce Bruni, “è stata tranquilla. Il Papa ha fatto colazione e letto qualche giornale e alcuni documenti di lavoro”. Sollecitato dai numerosi giornalisti accorsi in Sala Stampa per avere notizie, il portavoce ha confermato che “il quadro clinico è complesso, ma stazionario”.

Francesco, com’era accaduto nei giorni scorsi, continua a ricevere e firmare, seppure in forma ridottissima, dossier di lavoro. Oggi ha accettato la rinuncia al governo pastorale della Diocesi di Baie-Comeau in Canada presentata da mons. Jean-Pierre Blais. Al suo posto il Pontefice ha nominato don Pierre Charland, finora Ministro Provinciale dei Francescani. La Sala Stampa fa inoltre sapere che, “A motivo delle condizioni di salute del Papa, per la celebrazione della Messa in occasione del Giubileo dei Diaconi, in programma per domenica 23 febbraio, alle ore 9, nella Basilica di San Pietro, Papa Francesco ha delegato monsignor Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, Sezione per le Questioni Fondamentali dell'Evangelizzazione nel Mondo”. Il direttore Matteo Bruni ha infine annunciato che “più tardi in serata, arriverà qualche informazione in più dal punto di vista medico”.