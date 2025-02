Conclave, il film premiato ovunque e le analogie con questi giorni

18 febbraio 2025 a

La morte improvvisa di un Papa, gli intrighi dei palazzi del Vaticano per la successione al soglio di Pietro, un finale che lascia di stucco. Nei giorni più delicati per Papa Francesco, ricoverato da venerdì al Gemelli dI Roma per l'aggravarsi delle sue condizioni in seguito a un'infezione alle vie respiratorie, fa incetta di premi il thriller 'Conclave' tra cui quello per il miglior film, ai British Academy Film Awards di domenica. Anche 'The Brutalist' si è aggiudicato quattro riconoscimenti, tra cui quello per il miglior regista per Brady Corbet. La star di 'The Brutalist' Adrien Brody ha vinto il premio per il miglior attore, e Mikey Madison ha vinto il premio per la migliore attrice per 'Anora'.

"Conclave" è un film di Edward Berger ed è basato sull'omonimo romanzo di Robert Harris. Nel cast Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow e gli italiani Sergio Castellitto e Isabella Rossellini. Nel film papa Gregorio XVII muore improvvisamente per un attacco di cuore. In seguito il collegio cardinalizio si riunisce in conclave per eleggere il nuovo Pontefice: i favoriti sono due americani, un nigeriano, un canadese e un italiano. Il finale del thriller apre temi sorprendenti per la CHiesa cattolica.