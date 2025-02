Meteo, "qualche pioggia c'è". Sottocorona: ecco dove servirà l'ombrello

16 febbraio 2025 a

Si prospetta una "situazione tranquilla". Così Paolo Sottocorona ha iniziato il suo intervento quotidiano. In diretta dallo studio di Omnibus, l'esperto ha diffuso le ultime previsioni meteo e anticipato che ci attende un quadro equilibrato. Al Nord e al Centro, oggi, qualche nuvola ci sarà, "ma le piogge saranno veramente poche", ha assicurato. Al Sud, invece, "qualche precipitazione c'è". Nessuno stravolgimento e solo conferme per la giornata di domani.

Attese infatti "piogge molto deboli sul medio versante Adriatico, in Toscana e molto meno al Nord". Nella giornata di martedì la tendenza al miglioramento continua. "Anche queste deboli piogge scompaiono al Nord e al Centro. Rimangono al Sud. Giornate piovigginose, ma non maltempo", ha precisato Sottocorona. Temperature, invece, "sempre piuttosto basse, soprattutto al Nord e al Centro. Valori pià alti ma non altissimi al Sud", ha concluso.