Meteo, Sottocorona: "Piogge molto abbondanti ma...", quando cambia tutto

Il maltempo "si è spostato al centro e al sud" e non mancano sulla mappa "le zone tra il giallo e il rosso, cioè precipitazioni molto abbondanti". Paolo Sottocorona presenta le previsioni meteo di sabato 15 febbraio al Tg La7 e spiega che anche al nord resiste "qualche residuo del maltempo dei giorni scorsi, sulla Romagna e sull'Appennino tosco-emiliano". Una situazione destinata presto a cambiare. Già a partire da domenica 16 febbraio "questo maltempo si esaurisce quasi del tutto, resta qualche pioggia proprio all'estremo Sud del versante ionico e anche al nord", spiega il meteorologo di La7.

Lunedì 17 febbraio "mantiene questa situazione", spiega Sottocorona, ossia "piogge deboli al sud, al centro sul versante Adriatico e in Sardegna". Sul fronte delle temperature si registra un "abbassamento abbastanza marcato" e "al nord anche diciamo in pianura si torna su un valore vicini allo zero, sulle zone del centro siamo fra i 3-4 gradi e qualcosa di più al sud tendenza", spiega il meteorologo. Nelle prossime 24 ore, tuttavia, i valori saranno in recupero.