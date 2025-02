Giulia Cecchettin, il malore poi il dramma: scomparsa la nonna Carla Gatto

15 febbraio 2025 a

Lutto per la famiglia Cecchettin. Venerdì 14 febbraio è scomparsa improvvisamente all’età di 76 anni Carla Gatto, pittrice e scrittrice nonna di Giulia, la ventiduenne di Vigonovo (Venezia) uccisa dall’ex fidanzato Filippo Turetta. È la madre di Gino Cecchettin, che con l'altra figlia Elena lavora per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della violenza sulle donne.

Secondo quanto si apprende Carla Gatto da dicembre aveva accusato difficoltà respiratorie per le quali si sottoponeva a controlli ed esame. La donna ha accusato un malore alla stazione di Rovigo ed è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Verona, dove è morta nel pomeriggio di ieri. "Forza mamma, non smettere di lottare", aveva scritto sui social Gino, padre di Giulia Cecchettin, dopo il ricovero della madre, accompagnato dal testo della canzone ‘Quando sarai piccola' di Simone Cristicchi, in gara al Festival di Sanremo.