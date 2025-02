Monaco, l'attentatore era passato per l'Italia. L'asilo rifiutato e i post islamisti prima dell'attacco

13 febbraio 2025 a

a

a

Aveva "condiviso post filo islamisti" sui social media prima di lanciarsi con un’auto contro la folla a Monaco il cittadino afghano che ha ferito almeno 28 persone, di cui due in modo grave. Lo scrive lo Spiegel, identificando il sospettato in Farhad N. Nato a Kabul nel 2001, secondo quanto riportato dalla rivista tedesca, il 24enne sarebbe arrivato in Germania alla fine del 2016. Qui aveva presentato richiesta di asilo, ma l’Ufficio federale per la migrazione e i rifugiati gliela aveva respinta. La sua espulsione è stata però sospesa perché gli è stato concesso un permesso di soggiorno temporaneo.

Auto sulla folla in Germania: 28 feriti, grave un bimbo. Arrestato un afghano

Non è l'unica informazione che trapela sull'attentatore. Il 24enne, abbiamo detto, è arrivato in Germania alla fine del 2016 come "minorenne non accompagnato" ed è stato affidato alle cure di una struttura di assistenza minorile. Secondo quanto riporta Bild, in precedenza il 24enne era stato in Italia. Poche settimane dopo il suo arrivo in Germania, il giovane presentò domanda di asilo, che gli fu respinta nel settembre 2017. Ha quindi fatto causa contro il rifiuto dell’asilo, ma senza successo. Dall’autunno del 2020 gli è stato ordinato di lasciare il Paese ma il provvedimento è rimasto lettera morta.

Auto sulla folla a Monaco, Salvini: "Orrore figlio dell'accoglienza incontrollata"

Insomma, difficile non mettere in relazione l'attentato odierno con le distorsioni dell'immigrazione irregolare e la radicalizzazione di molti islamici in Europa. Un discorso a parte merita la Germania dove torna il terrore. Diversi i casi recenti. Il 20 dicembre scorso a Magdeburgo un medico saudita di 50 anni a bordo di un’auto si è lanciato sui visitatori del locale mercato di Natale travolgendo i passanti e provocando 6 morti e 200 feriti. L'attacco del 19 dicembre 2016 al mercato di Natale di Berlino, prima ancora, costò la vita a 12 persone, oltre alll’attentatore, e il ferimento di altri 67. Ultimamente si sono registrati anche attacchi di cosiddetti "lupi solitari", che hanno agito prevalentemente colpendo con armi da taglio in occasioni di eventi pubblici, mentre il 22 gennaio un cittadino afghano di 28 anni ha ucciso due persone, tra cui un bambino di 2 anni, in un attacco con coltello ad Aschaffenburg, in Baviera.