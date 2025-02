Meteo, il ciclone minaccia San Valentino: dove colpirà il "nucleo gelido russo"

13 febbraio 2025 a

Ombrelli aperti e catene da neve montate. Per il prossimo weekend, che si apre con il venerdì di San Valentino, l'esperto Lorenzo Tedici del sito ilmeteo.it ha previsto il ritorno del maltempo al Centro-Nord. Rovesci e temporali fuori stagione, però, colpiranno anche il versante adriatico. Un ribaltone, quello anticipato, causato da "un flusso mite, molto umido e instabile proveniente da Sud-Ovest". Per la giornata degli innamorati "i venti ruoteranno da Nord e spingeranno un nucleo gelido russo dalle Alpi Giulie verso il Triveneto prima e l’Emilia Romagna poi". Non saranno salve le regioni del Centro-Sud, quando "avremo ancora correnti occidentali con piogge e rovesci localmente intensi su gran parte del versante tirrenico".

Dalla sera anche su queste zone lo scenario diventerà più freddo. Il focus di questa previsione è sulla notte di San Valentino: tra venerdì e sabato mattina, infatti, "arriverà la neve a bassa quota. Gli ultimi aggiornamenti indicano la possibilità di fiocchi bianchi tra Emilia Romagna, Toscana orientale e meridionale, Marche ed Umbria", ha spiegato Tedici. Da sabato pomeriggio le temperature tenderanno ad aumentare leggermente al Nord e a crollare al Sud; in questo contesto dinamico, "si prevedono nevicate ancora sull’Appennino centro-settentrionale dirette verso quello meridionale". Domenica, infine, il ciclone di San Valentino "avrà già raggiunto l’estremo Sud dove insisteranno ancora piogge e rovesci con neve oltre i 1000 metri". Al Centro-Nord, invece, "si prospetta invece una domenica soleggiata ma decisamente rigida al mattino".