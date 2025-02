Meteo, “stravolgimento del tempo dietro l'angolo”. Sottocorona: precipitazioni intense, ecco dove

13 febbraio 2025 a

Occhio al meteo. Paolo Sottocorona, meteorologo di La7, preannuncia nel suo quotidiano appuntamento con le previsioni qualche importante aggiornamento sui cieli italiani: “La situazione generale vede una perturbazione sull’Atlantico, che si sta avvicinando all’Europa, però davanti c’è una fascia che prende la Spagna e parte della Francia che è senza troppe nuvole, con pressione più alta. Si sta abbassando invece la pressione sull’Italia, sul Tirreno soprattutto, e questo comporterà un cambiamento del tempo abbastanza marcato”.

Queste nello specifico le previsioni del tempo giorno per giorno: “Per la giornata di oggi, giovedì 13 febbraio, qualche pioggia moderata o localmente appena qualcosa in più si presenta sulla zona fra Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, parte del Lazio. Però le zone con precipitazioni forti sono abbastanza ridotte. Più a nord qualche pioviggine, più a sud qualche pioviggine, quindi il nucleo per oggi è proprio in questa in questa zona fra centro e nord. Gli sviluppi sono abbastanza rapidi, basta vedere che differenza c’è con la giornata di domani, venerdì 14 febbraio, in cui tutto il nord-est, poi tutta l’Emilia-Romagna, la Toscana, le Marche, l’Umbria, il Lazio, parte anche dell’Abruzzo, hanno precipitazioni molto abbondanti e su alcune zone come sulle coste delle Marche e dell'Emilia ci sono anche precipitazioni più intense, possono dare 80-100 mm di pioggia nelle 24 ore, sono molti. Sulle altre zone nord-ovest e il resto del sud sempre un tempo appena incerto, quindi questo maltempo si forma in questa zona, sembra estendersi verso nord, ma nella giornata di sabato 15 febbraio è a sud che arriva il maltempo più forte. Al nord deciso miglioramento, con qualche pioggia soltanto sull’Emilia e sulla Romagna, poi sulle zone del centro ancora qualche pioggia, ma al sud il maltempo è più esteso. Non è intensissimo, ma le piogge forti comunque ci sono con una certa frequenza. Questa bassa pressione dal medio-Tirreno si sposta nel giro di 48 ore verso sud”.

Sottocorona infine si sofferma sulle temperature: “I venti meridionali portano temperature minime abbastanza alte, relativamente al nord, in maniera più marcata sicuramente al centro. Le temperature massime previste per la giornata di oggi in qualche caso superano i 10 gradi anche su alcune zone di pianura del nord, che ovviamente anche fisiologicamente ha delle temperature più basse, qualche valore più alto sulle Isole maggiori. La tendenza nelle prossime 24 ore è piuttosto significativa, perché al nord c'è una diminuzione delle massime molto molto marcata, così come in Sardegna, sulle altre zone c'è qualche calo ma meno deciso. Al nord parliamo di 5 gradi, 6 gradi in meno rispetto alla giornata di oggi”.