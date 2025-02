Meteo, in arrivo il maltempo. Sottocorona: "C'è ed è forte. Ecco quando"

12 febbraio 2025 a

a

a

Lo scenario anticipato da Paolo Sottocorona, che in diretta a Omnibus ha diffuso le ultime previsioni meteo, non è preoccupante. Nonostante la presenza di "molte nuvole" sull'Italia, le piogge al momento "non sono intense ma estese" e interessano soprattutto il Nord. Meno il Centro e quasi per niente il Sud. "Deboli precipitazioni" si registrano Toscana, in Emilia-Romagna e in Liguria con precipitazioni deboli.

Sottorocona mette in guardia: "Fenomeni intensi", dove cambia il tempo

Qualche fenomeno "un pochino più consistente" riguarda l'Appennino settentrionale. Poi, "scendendo sul resto del centro e al Sud, troviamo o cielo grigio o deboli precipitazioni", ha precisato l'esperto. Situazione, questa, che è destinata ad avere un suo sviluppo. Nella giornata di domani, "rimane sulla zona dell'alta Toscana, dell'Appennino settentrionale". Anche se qualche pioggia, "appena moderata", scende anche verso l'Umbria e il Lazio.

Occhio al "vortice polare". Giuliacci: la data del freddo artico

Instabilità al di là delle Alpi, dove "ci sono fenomeni anche intensi". Venerdì il maltempo "c'è ed è forte": nel mirino ci finiscono il Nord-Est, l'Emilia-Romagna e le regioni del Centro, con fenomeni che nelle zone interne possono essere "molto forti". Al Sud soltanto qualche debole pioggia. A causa dei venti meridionali, le temperature "sono relativamente alte al Nord e normali al Centro e al Sud", ha concluso.