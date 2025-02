Sanremo, Conti chiude il caso del videomessaggio del Papa: "Fantascienza"

12 febbraio 2025 a

Tra le sorprese preparate da Carlo Conti per la prima serata del Festival di Sanremo a stupire di più è stato il videomessaggio di Papa Francesco. Un Pontefice, per la prima volta nella storia della kermesse canora, ha voluto spendere delle parole per i telespettatori della gara parlando della musica "come strumento di pace", lingua universale che "può aiutare la convivenza dei popoli". Stamattina, però, proprio sul breve filmato di Bergoglio è montato un caso. Dagospia ha lanciato in rete un suo retroscena secondo cui il Papa non avrebbe accolto con piacere la messa in onda del suo videomessaggio perché girato a maggio in occasione della Giornata Mondiale dei Bambini. Un'indiscrezione, questa, che però è stata presto smentita.

"Musica strumento di pace": il videomessaggio a sorpresa del Papa

Stando a quanto apprende l'Adnkronos da fonti autorevoli, il videomessaggio è stato registrato due giorni fa a Casa Santa Marta, dove il Papa risiede. Ma non solo. Il Pontefice avrebbe accettato la proposta di inviare delle parole a Carlo Conti "molto volentieri". Il tema è finito chiaramente al centro di alcune domande poste dai giornalisti in sala stampa. "A fine maggio ho preso parte alla Giornata Mondiale dei Bambini e il Papa mi ha detto 'Se potrò ringraziare ditemi cosa posso fare per voi'. Così, il 12 gennaio, appena avuto l'ok su 'Imagine' di Noa e Mira Awad, l'ho fatto recapitare a Padre Enzo Fortunato e dopo qualche giorno mi è arrivato questo video, esattamente il primo febbraio", ha spiegato il direttore artistico di Sanremo.

"Sono stato in silenzio, non lo sapeva nessuno: ho mandato il video in regia ieri pomeriggio. È stata una grandissima gioia per me", ha raccontato Conti. Poi, all'ennesimo interrogativo sulla questione, ha aggiunto: "Hai presente quando nel calcio c’è l’invasione di campo? A un certo punto hanno deciso di non riprendere più l’invasione di campo. Quando ti vuoi far vedere fai l’invasione, basta non riprenderla più". "Siamo alla fantascienza, siamo oltre. Ma ognuno fa il suo lavoro", ha tuonato di fronte alla schiera di giornalisti, chiarendo una volta per tutte come sono andate le cose e mettendo un punto a questo tam tam impazzito di ipotesi e di supposizioni.