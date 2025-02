Papa Francesco: "Nel tempo della malattia...", il post che preoccupa i fedeli

10 febbraio 2025 a

Il mondo e in particolare i fedeli della Chiesa cattolica guardano con apprensione alle condizioni di salute di Papa Francesco. Ieri, nonostante la bronchite che lo ha colpito nei giorni scorsi, ha voluto essere lo stesso presente in piazza San Pietro per presiedere la messa per il Giubileo delle Forze Armate, di Polizia e di sicurezza. Ma, una volta iniziata a leggere l’omelia, ha dovuto interrompere la lettura per affidarla a un collaboratore. “Adesso mi scuso, chiedo di continuare nella lettura per difficoltà di respiro”, ha detto. Dal Vaticano tuttavia arrivano segnali rassicuranti. Jorge Mario Bergoglio ha svolto regolarmente le udienze del lunedì a a Casa Santa Marta ha ricevuto, tra gli altri, Kaja Kallas, Alto Rappresentante per la Politica Estera e di Sicurezza dell’Unione Europea e il pittore russo Nikas Safronov in una settimana che culminerà con il terzo grande evento del Giubileo, quello riservato agli artisti.

Udienze spostate a Santa Marta: Papa Francesco colpito da una bronchite

Le foto pubblicate dai media vaticani raccontano di un Papa sorridente nonostante le preoccupazioni. Come a voler condividere le difficoltà del momento, il Papa ha pubblicato anche due post sul suo account X. Al centro il tema della malattia alla vigilia della Giornata mondiale del Malato che ricorre l’11 febbraio. "Gesù, con il suo amore misericordioso, permette di cogliere anche nell’infermità, per quanto dolorosa e difficile da comprendere, un’opportunità d’incontro con il Signore", ha scritto Bergoglio in un primo post. "Nel tempo della malattia - ha scritto il Papa successivamente -, se da una parte sentiamo tutta la nostra fragilità, dall’altra facciamo esperienza della vicinanza e della compassione di Dio, che in Gesù ha condiviso le nostre sofferenze. Egli non ci abbandona". Tra udienze e riflessioni sulla malattia il Papa ha anche inviato un messaggio agli Organizzatori e Partecipanti al VII Foro dei Popoli Indigeni rimarcando che le "multinazionali" i "grandi investitori e gli Stati" con "l’aumento dell’accaparramento di terreni agricoli" minacciano "il diritto alla vita" dei popoli indigeni la cui difesa dei diritti "non è solo questione di giustizia, ma la garanzia di un futuro sostenibile per tutti".