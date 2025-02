Alex Benedetti di Virgin Radio, si indaga su debiti per lavori col bonus

Angela Bruni 12 febbraio 2025 a

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo contro ignoti per istigazione al suicidio sulla morte di Alex Benedetti, il direttore di Virgin Radio che lunedì si è tolto la vita a Milano. Il pubblico ministero Francesca Crupi deve ancora ricevere tutti gli atti relativi al decesso del 53enne. C’è l’ipotesi al vaglio degli inquirenti che il gesto volontario possa essere legato a difficoltà economiche. In particolare, l’attenzione è rivolta verso un debito maturato in un investimento edilizio fallimentare legato al superbonus. Alex Benedetti è stato ricordato durante la conferenza stampa in vista della prima serata del Festival di Sanremo all’Ariston. Rivolgendosi alla platea dei giornalisti, responsabile dell’ufficio stampa della Rai, Fabrizio Casinelli, ha detto: «Alex Bendetti avrebbe dovuto partecipare alla votazione ma non c’è più. È un momento toccante».

La sala stampa ha risposto con un applauso. Alex Benedetti era originario di Udine. Disk jockey e speaker radiofonico, era appassionato di sport, in particolare di Formula 1 e calcio e amante dei videogiochi e del cinema. Milanese di adozione, si era trasferito nel capoluogo nel lontano 1999, sin da giovanissimo aveva iniziato a lavorare nel mondo della musica, tra discoteche e stazioni radiofoniche. Nel 1994, poco più che ventenne, approda a Radio Italia Network come tecnico di regia e produzione e nel 2007 il passaggio a Virgin Radio, emittente del Gruppo Mediaset. In Virgin entra come programmatore musicale, poi diventa responsabile della programmazione musicale e, nel 2018, viene nominato «station manager».

Sulla sua morte al momento non ci sono elementi chiari che possano far capire che cosa può averlo spinto a un gesto così estremo. Gli investigatori stanno sentendo collaboratori e dipendenti dell’emittente di via Turati, ma finora non è emerso nulla di preciso e gli accertamenti proseguono a tutto campo. Intanto, in segno di lutto, la serata di gala che si sarebbe dovuta tenere l’altra sera a Sanremo, a Villa Nobel, con artisti in gara e rappresentanti delle case discografiche per dare ufficialmente il via alle attività di RadioMediaset al Festival, è stata annullata.