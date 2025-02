Alex Benedetti si sentiva "truffato", le indagini sul dramma del direttore di Virgin Radio

11 febbraio 2025 a

Il tragico, estremo gesto di Alex Benedetti è stato ripreso dalle videocamere di sicurezza del palazzo di va Turati a Milano. Il direttore di Virgin Radio apre la finestra del suo ufficio al settimo piano, scavalca il davanzale e si lascia cadere nel vuoto. Il corpo sarà trovato da un vigilante nel cortile interno alle 13.21. Indaga la Procura di Milano che ha disposto l’autopsia anche se non ci sono dubbi sulla dinamica ripresa dalle telecamere. Tuttavia si cerca di capire i motivi del gesto. In un primo momento si era parlato di un biglietto lasciato da Benedetti - 53 anni, affermato dj, conduttore e dirigente radiofonico del gruppo Mediaset - ma si trattava di una cartolina di complimenti alla radio da parte di un ascoltatore.

In questo scenario, il Corriere della sera racconta delle preoccupazioni che tormentavano Benedetti in relazione ad alcuni lavori di ristrutturazione in un suo appartamento. Cantiere da alcune decine di migliaia di euro che però si era trasformato in una "truffa", si sfogava il direttore di Virgin Radio con chi gli stava vicino.

Radio sotto choc: il direttore di Virgin si lancia nel vuoto e muore. Il giallo del biglietto

Al momento non ci sono elementi chiari che possano far capire che cosa può averlo spinto ad un gesto così estremo. Gli investigatori da ieri stanno sentendo collaboratori e dipendenti dell’emittente di via Turati, ma finora non è emerso nulla di preciso e gli accertamenti proseguono a tutto campo. Intanto, in segno di lutto, la serata di gala che si sarebbe dovuta tenere ieri sera a Sanremo, a Villa Nobel, con artisti in gara e rappresentanti delle case discografiche per dare ufficialmente il via alle attività di RadioMediaset al Festival, è stata annullata.