Meteo, Giuliacci avverte: "Pioggia e neve". I giorni da cerchiare in rosso

Che tempo ci aspetta a partire da martedì 11 febbraio e per i prossimi giorni? A rispondere a questa domanda e a fornire le ultime previsioni meteo è il colonnello Mario Giuliacci, che avverte: "Il maltempo è in agguato". Le prime avvisaglie di un svolta "bagnata" sull'Italia si avranno già entro le prossime 48 ore, spiega l'esperto sul sito MeteoGiuliacci . Piogge sono attese oggi e mercoledì 12 febbraio su gran parte del Nord e del Centro Italia, con neve a quote medio-alte.

Il cambiamento meteo più deciso ci sarà venerdì 14 febbraio, quando avremo "piogge diffuse e a tratti intense in Emilia, Romagna e regioni centrali". Maltempo destinato a stendersi anche al Sud con il passare delle ore. In questo contesto, potrà nevicare al di sopra dei 500 metri. La perturbazione si protrarrà sull'Italia anche sabato 15 febbraio quando sono attese piogge, anche di una certa intensità, al Sud e su Abruzzo e Molise. In base alle previsioni di Giuliacci, la "fase di intenso maltempo sembra poi destinata a smorzarsi" alla fine del giorno di San Valentino. Lasciando intravedere una domenica 16 febbraio senza fenomeni di particolare rilievo.