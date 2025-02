Rovagnati, l'odio social dopo la tragedia in elicottero: "È il karma"

07 febbraio 2025 a

Dopo la tragedia, l'odio sociale contro Lorenzo Rovagnati, morto mercoledì in un incidente di elicottero. Reo, per tanti leoni da tastiera, di vivere in un castello all’interno di un parco, essere ricco e tra i titolari della famosa azienda che produce salumi. È morto "nel parco del castello di famiglia", scrive un utente come fosse una colpa, e c’è chi con macabro sarcasmo scrive: "Ne facessero salamini". "Noi non moriremo mai così! Ucciso da benessere", chiosa un altro.

Qualche animalista convinto associa la morte di Rovagnati a quella dei maiali utilizzati per le attività dell’azienda: "Stermini milioni di animali da tutta la vita e trai profitto dalla loro sofferenza", e ancora "prima o poi il karma arriva". "Viveva in un castello e andava in giro in elicottero ma era umile e buono. Io che c... sono, il presidente dei santi?", chiosa un altro utente. Messaggi d'odio che trovano l'opposizione di chi manifesta solidarietà alla famiglia Rovagnati ed esprime il proprio dolore per l’accaduto.

Sono molti quelli che sottolineano le qualità imprenditoriali e umane di Rovagnati e il fatto che l’azienda dia lavoro a centinaia di famiglie. E non sono pochi coloro che se la prendono direttamente con gli odiatori, definiti da un utente "soggetti frustrati, divorati dall’invidia, che godono per la morte altrui". "Altro che popolo di Santi, navigatori e poeti. Siamo un popolo di invidiosi…", scrive una commentatrice su X. .