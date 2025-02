Caso Almasri, lo show di Bonelli in diretta tv. Nordio lo sotterra: "Le ha lette le carte?"

05 febbraio 2025 a

Alla base del caso Almasri c'è una serie di "inesattezze e grossolani" errori da parte della Corte penale internazionale. Il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, lo ha detto nel corso dell’informativa alla Camera sul rimpatrio del generale libico. "I rapporti di cooperazione tra lo Stato italiano e la Corte Penale internazionale sono curati in via esclusiva dal ministro della Giustizia, al quale compete di ricevere le richieste provenienti dalla Corte e di darvi seguito. Il ministro della Giustizia, ove ritenga ne ricorra la necessità, concorda la propria azione con altri Ministri interessati, con altre istituzioni o con altri organi dello Stato. Vi lascio immaginare quali possano essere questi altri organi dello Stato. Al ministro della Giustizia compete di presentare alla Corte, ove occorra, atti e richieste. Da questa formulazione si evince che il ruolo del ministro non è semplicemente quello di un organo di transito delle richieste che arrivano dalla Corte. Non è un passacarte", ha rimarcato Nordio.

Nel corso dell’informativa il ministro ha spiegato che il Guardasigilli "è un organo politico che deve meditare il contenuto di queste richieste in funzione di un eventuale contatto con gli altri ministeri e con le altre istituzioni e gli altri organi dello Stato. Questo dice la legge. Non è che arriva il fascicolo, io faccio il passacarte e lo passo", specifica Nordio. "Ho il potere e il dovere di interloquire con altri organi dello Stato dove se ne presenti la necessità. Come vedremo questa necessità si presentava, eccome", conclude.

Nel corso dell'informativa in diretta tv la sinistra ha rumoreggiato a più riprese. Un duro botta e risposta tra il ministro Nordio e il deputato Angelo Bonelli (Avs) è avvenuto mentre il ministro cita in Aula le date relative alle carte e alla richiesta di arresto della Cpi su Almasri. Bonelli è intervenuto per correggere il ministro. "La cosa che più mi stupisce è che non avete letto le carte", ha replicato Nordio. "Le ha lette le carte Bonelli?".