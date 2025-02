Caso Almasri, Nordio alla Camera e la stoccata al Procuratore: indagato era in grassetto, fa tenerezza...

05 febbraio 2025 a

Alla ripresa dei lavori parlamentari, il caso Almasri torna prepotentemente sotto i riflettori. I ministri dell’Interno Matteo Piantedosi e della Giustizia Carlo Nordio riferiscono mercoledì 5 febbraio, prima alla Camera poi in Senato, sulla vicenda del comandante libico accusato di crimini contro l’umanità e rilasciato dalle autorità italiane.

È folta la rappresentanza del Governo in aula alla Camera per l’informativa dei ministri della Giustizia e dell’Interno. Oltre ai diretti interessati sono presenti, infatti, i ministri Tommaso Foti, Adolfo Urso, Roberto Calderoli, Gilberto Pichetto, Giuseppe Valditara e Luca Ciriani. Vuota la sedia centrale dove in genere siede la presidente del Consiglio. In Aula, oltre a una nutrita rappresentazione di sottosegretari, anche la segretaria Pd Elly Schlein, il leader M5S Giuseppe Conte, i coportavoce di Avs Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli.

Nordio ricostruendo le fasi della vicenda, ha sottolineato in un passaggio: «La qualità di indagato della mia persona è sottolineata in grassetto nell’informazione di garanzia, l’ho vista con una certa tenerezza questa cosa perché il pm sa benissimo che una persona se iscritta nel registro è indagato, non è iscritto alla bocciofila. Questa comunicazione ha determinato un momento di riflessione, in ossequi alle prerogative della magistratura che in quanto indagato».

Per garantire la copertura cambia la programmazione di questo pomeriggio di Rai2 e Rai3 che daranno spazio alle dirette a cura di rai Parlamento delle informative. I due ministri saranno a Montecitorio alle 12:30 e a palazzo Madama alle 15:30. La diretta tv dell’ informativa alla Camera verrà garantita dalle 12:23 alle 14 da Rai3 (non andranno in onda ’Tg3 Fuori TG’ e i programmi ’Quante Storie' e ’Passato e Presente') mentre dalle 14 alle 14:40 la diretta proseguirà su Rai2 (slitta alle 14:40 il programma di Milo Infante ’Ore 14’). Sarà sempre Rai2 ad ospitare dalle 15:30 l’informativa al Senato dei due ministri, per cui non andrà in onda il programma ’BellaMa'' condotto da Pierluigi Diaco. Non solo: alle 15, Rai3 ospiterà in diretta dalla Camera il Question Time con le interrogazioni a risposta immediata, per cui il programma ’Mano a Mano' previsto alle 15:25 non verrà trasmesso.

Il governo, incalzato dalle opposizioni, proverà dunque a fare chiarezza su un nodo spinoso, soprattutto alla luce dell’indagine per favoreggiamento e peculato che vede coinvolti la premier Giorgia Meloni, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e gli stessi ministri Piantedosi e Nordio. La linea su cui poggerà la doppia informativa del governo sarebbe questa, essenzialmente: a sbagliare è stata la Corte penale internazionale (dalla quale sarebbero arrivati atti quantomeno «pasticciati»), mentre l’esecutivo ha agito a tutela dell’interesse e della sicurezza nazionale quando ha deciso di rispedire in Libia Almasri a bordo di un volo di Stato. Al guardasigilli - spiegano fonti di governo - dovrebbe toccare il compito di ripercorrere tutti gli avvenimenti che hanno portato al fermo e poi al rilascio del criminale libico, in una cronistoria dettagliata dove il titolare della Giustizia ribadirà la correttezza del suo operato. Nordio, spiegano le stesse fonti, dovrebbe insistere sul fatto che il ministero è stato rispettoso delle norme e della procedura e che nessuna colpa è attribuibile al governo, rimarcando come invece siano stati commessi «palesi errori» da parte della Corte penale internazionale. Proprio la premier Meloni aveva attaccato la Cpi nel video social in cui dava notizia dell’avviso di garanzia: «La Corte penale internazionale dopo mesi di riflessione emette un mandato internazionale nei confronti del capo della polizia giudiziaria di Tripoli. Curiosamente - le parole di Meloni - la Corte lo fa proprio quando questa persona stava per entrare sul territorio italiano dopo che aveva serenamente soggiornato, per circa dodici giorni, in altri tre Stati europei».