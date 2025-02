Meteo, torna il freddo? Sottocorona spiazza tutti: "Tendenza zero"

04 febbraio 2025 a

La perturbazione atlantica incombe sull'Europa ma al momento non sembra voler puntare sull'Italia. Lo spiega Paolo Sottocorona nelle previsioni meteo di martedì 4 febbraio per Omnibus, su La7. Per oggi ci aspettano poche nubi e sporadiche piogge tra centro e sud, spiega il meteorologo, per il resto domina l'alta pressione con "ampie zone di sereno che hanno contribuito a far scendere un po' le minime".

Mercoledì 5 febbraio la tendenza con cambia: "Ancora in Sicilia qualche pioggia localmente moderata se non debolissima - afferma Sottocorona - lo stesso vale per il sud, qualche nuvola in Sardegna sul versante tirrenico sereno". Al nord situazione piuttosto ferma e stabile. Giovedì 6 febbraio ancora qualche pioggia in Sicilia mentre in generale aumenta la nuvolosità. Deboli precipitazioni sulle zone alpine "ma anche qualche nevicata di poca consistenza". Dicevamo delle temperature. "Sempre relativamente basse al nord. Anzi, un po' più basse - spiega l'esperto di La7 - I versanti tirrenici e le isole maggiori hanno dei valori più elevati di qualche grado in più sicuramente. La tendenza nelle prossime 24 ore? Zero, non cambia nulla, forse qualche leggerissimo aumento al Nord".