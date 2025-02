Meteo, riecco freddo e maltempo. Giuliacci: "Mix esplosivo", le previsioni

03 febbraio 2025 a

Cosa ci aspetta sul fronte del meteo? In base alle previsioni del tempo di martedì 4 febbraio e le tendenze per tutto il mese presto potremmo avere una nuova irruzione di aria fredda destinata ad avere ripercussioni su tutto il Paese. "La situazione attuale è quella di una fase di transizione, con una temporanea stabilità garantita dall’Alta Pressione, ma che non durerà a lungo", spiega il colonnello Mario Giuliacci che illustra il quadro: se sulle Isole Maggiori e lungo la fascia adriatica del Centro e del Sud vediamo gli effetti di una turbolenza, il Nord e parti della costa tirrenica sono sotto l'influsso dell’alta pressione, quindi sole e stabilità. Scenario destinato a cambiare tra giovedì 6 e venerdì 7 febbraio con l'ingresso "di correnti instabili di origine atlantica", spiega l'esperto sul MeteoGiuliacci .

L'irruzione di aria fredda "potrebbe generare una fase perturbata intensa", vale a dire piogge diffuse, un crollo delle temperature e neve a quote collinari. In questo scenario l'incontro con l'aria fredda che viene da Ovest con le correnti atlantiche umide potrebbe dare vita "un mix esplosivo di fenomeni meteo", avverte Giuliacci, perché "l’Italia si troverebbe esattamente tra queste due masse d’aria contrastanti, il che potrebbe tradursi in una forte instabilità atmosferica, con precipitazioni frequenti, episodi nevosi e venti sostenuti".

Per quanto riguarda l'andamento del mese di febbraio, potrebbero essere frequenti queste irruzioni di aria fredda, tanto da allontanare un possibile anticipo di primavera fino almeno alla prima metà del mese.