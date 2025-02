Salerno, tir di ecoballe perde il carico: travolto un ciclista

01 febbraio 2025 a

Un tragico incidente ha scosso stamattina la città di Salerno. Un tir ha perso il suo carico di ecoballe di rifiuti e ha travolto una comitiva di ciclisti, uccidendo un 49enne e ferendo gravemente una seconda persona. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo stava transitando in via Frà Generoso quando il carico di balle di rifiuti ha colpito il gruppo di persone in bicicletta che arrivava sulla corsia opposta. Immediato è stato l’arrivo dei soccorritori, ma purtroppo per uno dei ciclisti non c’è stato nulla da fare.