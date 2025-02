Meteo, Italia spaccata ma Sottocorona vede il "rapido miglioramento": quando

01 febbraio 2025 a

Puntuale come sempre e con la carta alla mano, Paolo Sottocorona si è collegato con i telespettatori di La7 e ha diffuso la ultime previsioni meteo. Ciò che balza agli occhi è sicuramente la divisione tra la parte Est e la parte Ovest dell'Italia. "Dal Nord-Ovest al canale di Sardegna, c'è maltempo, anche se proprio in Sardegna i fenomeni non sono intensi. Sulla parte Centro-orientale, però, il maltempo sicuramente non c'è. A parte qualche pioggia", ha anticipato l'esperto.

Sottocorona: prima "gli ultimi fuochi" del maltempo e poi cambia tutto

Una situazione, questa, che domani si svilupperà in un "rapido miglioramento al Nord", dove "scomparirà tutto". Il maltempo, tuttavia, "in parte rimarrà molto intenso al Sud della Sardegna, ma poi si sposterà sul basso Tirreno e prenderà tutto il Sud peninsulare e la Sicilia con fenomeni molto intensi", ha spiegato Sottocorona. La fase successiva sarà quella "dell'attenuazione", anche se in Molise e in Puglia i fenomeni rimarranno presenti. Le temperature minime, infine, "non sono scese particolarmente", ha concluso.